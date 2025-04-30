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Президент Украины Владимир Зеленский "со своей экстремистской сворой" подрывают мирные усилия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает "Московский комсомолец".

Дипломат прокомментировала угрозы украинского лидера о "болевых точках" РФ и о том, что в Москве якобы "правильно переживают" из-за парада к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

"О каких "перемириях" со стороны киевского режима можно говорить, когда Банковая буквально в прямом эфире планирует теракты!" – возмутилась Захарова.

По ее словам, украинское руководство "кичится" тем, что срывает мирные инициативы. Так поступают классические террористы, подчеркнула представитель МИД.

Ранее СМИ писали, что европейские лидеры, включая президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министров Британии и Польши Кира Стармера и Дональда Туска, а также вероятного будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца, не приедут в Киев на 9 Мая. Как утверждали журналисты, Украина пригласила их на саммит, чтобы "противостоять картине парада Победы в Москве", однако лидеры не смогут его посетить из-за других мероприятий.