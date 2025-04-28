Захарова сравнила Украину с коровой из анекдота

Фото: Москва 24/Никита Симонов

США при администрации бывшего президента Джо Байдена цинично использовали Украину, как корову из анекдота, и готовили ее на убой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Использовали цинично, грубо, в том числе для собственного обогащения. Вот с них и надо спрашивать", – отметила дипломат в своем телеграм-канале.

Таким образом она прокомментировала высказывание экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который указал, что Киев больше не может рассчитывать на Вашингтон. Захарова вспомнила анекдот про корову, "которая после соответствующего сеанса повернула голову к осеменатору и спросила: "А поцеловать?"

Также она добавила, что положение Украины станет уроком для тех, кто будет поддаваться Западу, теряя собственные независимость и достоинство.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его страна хочет от американской стороны таких же гарантий безопасности, какие предоставляются Израилю. По его словам, они должны быть на суше, в воздухе и на море. Помимо этого, Украина ожидает размещения на своей территории военного контингента Европы.

