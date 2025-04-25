Зеленский заявил, что Украине нужны от США такие же гарантии, как у Израиля

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его страна хочет от американской стороны таких же гарантий безопасности, какие предоставляются Израилю. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

"Есть вопросы, которые обговаривались в Лондоне, касающиеся гарантий безопасности от США. Мы очень хотим, чтобы они были сильными, как минимум – как у государства Израиль", – цитирует Зеленского РБК.

Он добавил, что гарантии необходимы Киеву на суше, в воздухе и на море. Помимо этого, Украина ожидает размещения на своей территории военного контингента Европы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина до сих пор не подписала соглашение о полезных ископаемых. По его словам, подписание задерживается по меньшей мере на три недели. Он выразил надежду, что документ будет подписан "незамедлительно".

По информации СМИ, Украина и европейские страны составили собственный пакет предложений по мирному урегулированию конфликта. Согласно документу, Киев готов начать переговоры с Москвой только после полного прекращения огня. Кроме того, стороны должны провести обмен пленными по принципу "всех на всех".

В предложениях также оговариваются гарантии безопасности Украины, по которым за страной остается право на собственную армию. При этом вопрос вступления в НАТО остается открытым.