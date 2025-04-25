Reuters: Украина готова начать переговоры с РФ только после прекращения огня

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Украина готова немедленно начать переговоры с Россией только в случае "полного и безоговорочного прекращения огня в небе, на суше и на море". Об этом говорится в пакете предложений Украины и Европы, пишет Reuters со ссылкой на документ.

В документе отмечается, что Россия также должна вернуть всех "депортированных и незаконно перемещенных украинских детей". В плане упоминается обмен военнопленных по принципу "всех на всех".

Помимо прочего, в предложениях оговариваются гарантии безопасности, из которых следует, что за Украиной остается право на собственную армию. При этом вопрос вступления в НАТО остается открытым.

Также никаких ограничений на присутствие, вооружение и операции дружественных иностранных сил на территории страны быть не может, передает СМИ.

Отдельно в документе упоминается территориальный вопрос, однако отмечается, что обсуждать его можно после прекращения огня. На первом этапе переговоров необходимо определить "линии контроля".

В предложениях также говорится, что российские активы должны оставаться замороженными, пока "Россия не возместит ущерб". При этом американские санкции могут быть постепенно смягчены. В свою очередь, США и Украина реализуют соглашение по полезным ископаемым.

Журналисты отмечают, что изложенный спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом план урегулирования украинского конфликта отличается от предложений европейских союзников.

В нем фигурирует юридическое признание США контроля России над Крымом, а также фактическое признание территорий четырех новых регионов под российским контролем. Украина же получит "надежную гарантию безопасности".

Между тем власти Украины допустили утрату территорий в обмен на гарантии безопасности в рамках заключения мирного соглашения. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на The Daily Telegraph.

Кроме того, Киев против каких-либо ограничений численности своих вооруженных сил или оборонной промышленности. Переданный США документ также содержит предупреждения о захвате Китаем Тайваня.

Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time сказал, что Крым останется в составе России, если удастся согласовать сделку. Лидер США также обвинил Украину в том, что именно она развязала конфликт своим стремлением в НАТО.

В Кремле до этого сообщили, что заявления Трампа про признание Крыма российским полностью корреспондируются с пониманием властей РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что учет интересов России является обязательным условием для урегулирования конфликта на Украине.

При этом СМИ рассказывали, что в американский проект также включается требование о де-факто признании ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими территориями. При этом Украина получает возможность прохода по Днепру и контроля Харьковской области и Запорожской АЭС.

Однако, по мнению журналистов, любой шаг Штатов по признанию Крыма российским или требование к Европе ослабить санкции против России "убьет" единство Евросоюза.