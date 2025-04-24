FT: в Европе опасаются, что признание Крыма российским "убьет" Евросоюз

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Европейские чиновники считают, что любой шаг Соединенных Штатов по признанию Крыма российским регионом или требование к Европе ослабить санкции против России "убьет" единство Евросоюза. Об этом сообщает Financial Times.

По информации газеты, в ЕС также опасаются, что возможные противоречия по поводу предложенного американским президентом Дональдом Трампом проекта урегулирования украинского конфликта могут сорвать саммит НАТО, который должен пройти в конце июня.

Отмечается, что настойчивость Трампа в том, чтобы украинское руководство официально признало Крым российским в рамках мирного соглашения, поставила европейские страны перед выбором: оставаться на стороне Украины или встать на сторону США.

"Некоторые европейские чиновники опасаются, что разногласия по поводу одностороннего проекта соглашения администрации Трампа подвергнут испытанию двусторонние отношения с Лондоном, Берлином и другими столицами, подорвут трансатлантическую безопасность", – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что США и другие союзники Украины планировали в Лондоне утвердить план полного прекращения огня. По данным СМИ, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф мог поднять вопрос официального признания Крыма российским регионом.

Однако президент Украины Зеленский отверг такой вариант, из-за чего, как утверждали журналисты, дипломаты США отказались от участия в переговорах по украинскому конфликту в Лондоне.