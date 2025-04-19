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США и другие союзники киевского режима планируют утвердить план полного прекращения огня на Украине в Лондоне, где на следующей неделе пройдет встреча. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на представителя администрации Вашингтона.

"Затем мы намерены провести (переговоры. – Прим. ред.) с русскими и сказать: "Итак, это лучшее и окончательное предложение", чтобы выяснить, на чем остановились обе стороны", – говорится в сообщении.

Как отметил источник издания, для привлечения Москвы к диалогу по данной идее США могут предложить РФ ослабление санкций и, возможно, разблокирование замороженных активов.



Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в процессе достижения договоренностей о прекращении огня на Украине и урегулировании конфликта приближается развязка. Глава Белого дома также не исключил возможность прекращения военной помощи Украине, если переговоры по мирному урегулированию закончатся неудачно. Однако он верит в достижимость мирного соглашения.

При этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указывал, что прекращение огня на Украине на нынешнем этапе нереалистично, учитывая тот факт, что Киев не стремится соблюдать мораторий на удары по энергетическим объектам. Он подчеркнул, что поддерживающие Украину западные страны на консультациях в Совбезе ООН 17 апреля так и не смогли ответить на вопрос о том, готовы ли они принудить Киев соблюдать договор.

