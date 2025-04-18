Небензя заявил, что сейчас нереалистично говорить о прекращении огня с Украиной

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Прекращение огня на Украине на нынешнем этапе нереалистично, учитывая тот факт, что Киев не стремится соблюдать мораторий на удары по энергетическим объектам, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в беседе с ТАСС.

Также Небензя подчеркнул, что поддерживающие Украину западные страны на консультациях в Совбезе ООН 17 апреля так и не смогли ответить на вопрос о том, готовы ли они принудить Киев соблюдать мораторий на удары по энергетическим объектам.

"Четкого ответа дано не было, никто не высказался, были просто обычные попытки оправдать все, что делает киевский режим, и во всем обвинить Россию", – добавил Небензя.

Несмотря на договоренности, Украина продолжает атаковать энергоинфраструктуру России. Всего за месяц ВСУ больше 100 раз атаковали энергообъекты на российской территории. В связи с этим Россия запросила консультации в СБ ООН.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не давал никаких новых указаний по мораторию на удары по украинским энергообъектам, действие которого заканчивается 17 апреля.

По его словам, Москва предоставляет другим странам информацию о ежедневных нарушениях соглашения со стороны Киева. Тем не менее представитель Кремля опроверг ведение переговоров, касающихся дальнейшей судьбы моратория.