РФ запросила консультации в СБ ООН по мораторию на удары по энергообъектам

Фото: 123RF/recstockfootage

Россия запросила закрытые консультации в Совете безопасности ООН по теме моратория на удары по российским и украинским энергетическим объектам. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в телеграм-канале.

По словам Полянского, Россия хочет обсудить итоги действия 30-дневного моратория. Консультации, добавил он, начнутся 17 апреля в 16:30 по времени Нью-Йорка (23:30 по московскому времени). По итогам российская сторона планирует пообщаться с представителями СМИ.

Мораторий на 30 дней, начиная с 18 марта, был установлен в ходе переговоров Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа. Сразу после этого президент России дал военным соответствующую команду.

Тем не менее Минобороны РФ неоднократно заявляло, что Украина продолжает атаковать объекты гражданской энергетики России, чем стремится сорвать российско-американские договоренности по урегулированию украинского конфликта.

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин пока не давал новых указаний по мораторию. Он обратил внимание, что Россия предоставляет другим странам информацию о ежедневных нарушениях соглашения со стороны Украины.