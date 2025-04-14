Песков: продление моратория на удары по энергетике зависит от решения Путина

Фото: kremlin.ru

Решение о продлении моратория на удары по российским и украинским энергетическим объектам будет зависеть от Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, мораторий не соблюдался украинской стороной. Данные нарушения будут обсуждаться с США.

"Поэтому, конечно, нужно будет эти 30 дней проанализировать. Обменяться, наверное, информацией и соображениями с американцами", – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Украина более 60 раз нарушила мораторий на удары по энергетической инфраструктуре. Дипломат подчеркнул, что украинские войска ежедневно принимают попытки ударов по энергетическим объектам России.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва передала Вашингтону список нарушений Киевом моратория на удары по энергообъектам. По его словам, документ также был отправлен в ООН и ОБСЕ. Таким образом, их участники смогут на конкретных примерах увидеть, "чего стоит слово украинской власти", подчеркнул Лавров.

