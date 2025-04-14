Ульянов спросил Рубио, хотят ли США прекратить атаки ВСУ на мирных жителей России

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Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов поинтересовался у госсекретаря США Марко Рубио, намерен ли Вашингтон прекратить регулярные украинские атаки по мирным россиянам.

Ранее Рубио опубликовал в соцсети X пост, в котором выразил соболезнования жертвам ракетного удара по украинским Сумам. Он также написал, что данный инцидент служит напоминанием, почему власти США прикладывают много усилий, чтобы положить конец конфликту на Украине.

"Не хотите ли вы положить конец регулярным украинским атакам против мирных жителей в России?" – прокомментировал публикацию Рубио Ульянов.

По данным МИД РФ, Украина более 60 раз нарушила мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, который 18 марта согласовали Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

Ранее водитель грузовика погиб в поселке Ракитное Белгородской области из-за атаки украинского БПЛА. Губернатор региона Вячеслав Гладков принес семье погибшего соболезнования от лица всех жителей субъекта.