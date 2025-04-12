МИД РФ: Украина более 60 раз нарушила мораторий на удары по объектам энергетики

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Украина более 60 раз нарушила мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, который 18 марта согласовали Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, передает РИА Новости

Полищук подчеркнул, что ВСУ ежедневно предпринимают попытки ударов по энергетическим объектам России.

"Это может происходить по двум причинам. Либо приказ прекратить обстрелы в Киеве не отдавался, либо он не выполняется. И то, и другое вызывает крайнее беспокойство", – отметил дипломат.

Полищук добавил, что отсутствие приказа на прекращение ударов по объектам энергетики России является "осознанным саботажем договоренностей".

"Если же он (приказ. – Прим. ред.) не выполняется, то киевское руководство не в состоянии контролировать собственных военных", – заключил директор второго департамента стран СНГ МИД России.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия передала США список нарушений Украиной моратория на удары по энергообъектам. По его словам, документ также был отправлен в ООН и ОБСЕ. Таким образом, их участники смогут на конкретных примерах увидеть, "чего стоит слово украинской власти", подчеркнул министр.

В Минобороны также указывали, что Киев с 18 марта фактически не прекращал наносить удары по объектам российской инфраструктуры.