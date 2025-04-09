МО РФ: ВСУ ни на один день не прекращали атаки по объектам энергетики РФ

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Украина с 18 марта фактически не прекращала наносить удары по объектам российской инфраструктуры, несмотря на договоренности России и США о прекращении на 30 суток атак по объектам энергетики. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве также рассказали, что в ночь на 9 апреля ВСУ атаковали с помощью 8 БПЛА компрессорную станцию "Кореновская" в Краснодарском крае, которая обеспечивает снабжение газопровода "Турецкий поток".

"Все атакующие БПЛА ВСУ были сбиты средствами ПВО и огневыми группами. Ущерба станции не допущено. Это была намеренная атака киевского режима по международному энергетическому объекту", – подчеркнули в Минобороны РФ.

Также накануне ВСУ атаковали газораспределительную станцию "Темрюк", обеспечивающую газоснабжение города и порта Темрюк, рассказали в МО РФ. Украинские беспилотники были уничтожены.

Ранее в Минобороны заявляли, что ВСУ кратно нарастили количество атак по энергоинфраструктуре России. Там также отметили, что при этих атаках применялись БПЛА и артиллерийские боеприпасы.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что РФ передала США, ООН и ОБСЕ список нарушений Украиной моратория на удары по энергообъектам. Это было сделано, чтобы представители сторон могли на конкретных примерах увидеть, "чего стоит слово украинской власти", уточнил глава МИД.