МО РФ: ВСУ ни на один день не прекращали атаки по объектам энергетики РФ

09 апреля, 14:04Происшествия
Фото: AP Photo/Libkos, File
Украина с 18 марта фактически не прекращала наносить удары по объектам российской инфраструктуры, несмотря на договоренности России и США о прекращении на 30 суток атак по объектам энергетики. Об этом заявили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве также рассказали, что в ночь на 9 апреля ВСУ атаковали с помощью 8 БПЛА компрессорную станцию "Кореновская" в Краснодарском крае, которая обеспечивает снабжение газопровода "Турецкий поток".
"Все атакующие БПЛА ВСУ были сбиты средствами ПВО и огневыми группами. Ущерба станции не допущено. Это была намеренная атака киевского режима по международному энергетическому объекту", – подчеркнули в Минобороны РФ.
Также накануне ВСУ атаковали газораспределительную станцию "Темрюк", обеспечивающую газоснабжение города и порта Темрюк, рассказали в МО РФ. Украинские беспилотники были уничтожены.
Ранее в Минобороны заявляли, что ВСУ кратно нарастили количество атак по энергоинфраструктуре России. Там также отметили, что при этих атаках применялись БПЛА и артиллерийские боеприпасы.
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что РФ передала США, ООН и ОБСЕ список нарушений Украиной моратория на удары по энергообъектам. Это было сделано, чтобы представители сторон могли на конкретных примерах увидеть, "чего стоит слово украинской власти", уточнил глава МИД.
Лавров заявил, что Россия на 100% следует мораторию на удары по энергообъектам Украины