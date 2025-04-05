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С пятницы, 4 апреля, вопреки всем заявлениям и взятым на себя украинским президентом Владимиром Зеленским обязательствам, Киев кратно нарастил количество атак по российской энергоинфраструктуре, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что при этих атаках Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяли БПЛА и артиллерийские боеприпасы.

Вместе с тем за прошедшие сутки украинские формирования 14 раз нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры РФ.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия передала США, ООН и ОБСЕ список нарушений Украиной моратория на удары по энергообъектам. Это было сделано, чтобы представители сторон могли на конкретных примерах увидеть, "чего стоит слово украинской власти", уточнил Лавров.