МО РФ: Киев вопреки словам Зеленского кратно нарастил атаки по объектам энергетики РФ

05 апреля, 13:53Политика
Фото: ТАСС/АР/Kin Cheung
С пятницы, 4 апреля, вопреки всем заявлениям и взятым на себя украинским президентом Владимиром Зеленским обязательствам, Киев кратно нарастил количество атак по российской энергоинфраструктуре, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Уточняется, что при этих атаках Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяли БПЛА и артиллерийские боеприпасы.
Вместе с тем за прошедшие сутки украинские формирования 14 раз нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры РФ.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия передала США, ООН и ОБСЕ список нарушений Украиной моратория на удары по энергообъектам. Это было сделано, чтобы представители сторон могли на конкретных примерах увидеть, "чего стоит слово украинской власти", уточнил Лавров.
Лавров заявил, что Россия на 100% следует мораторию на удары по энергообъектам Украины