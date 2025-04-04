Минобороны РФ сообщило о семи групповых ударах по военным объектам Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минобороны России сообщило о нанесении семи групповых ударов по военным объектам Украины в период с 29 марта по 4 апреля. Это следует из сводки, размещенной пресс-службой ведомства в телеграм-канале.

Удары были нанесены высокоточным оружием и ударными дронами, уточнило министерство. В результате была поражена инфраструктура военных аэродромов, предприятие ракетно-космической промышленности, пункты управления, а также заводы, на которых собирались и хранились ударные БПЛА.

Также Вооруженные силы России нанесли удар по складам боеприпасов, местам разработки взрывчатых веществ, пунктам временной дислокации подразделений Службы безопасности Украины (СБУ), украинским военнослужащим и иностранным наемникам.

Ранее российская армия поразила инфраструктуру военных аэродромов, ремонтное предприятие военной техники, производственные цеха и пункты управления беспилотниками Украины. Также были нанесены удары по местам хранения снарядов и скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах.

Дежурные силы ПВО России также уничтожили две управляемые авиационные бомбы JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня западного производства HIMARS и 58 беспилотников.

