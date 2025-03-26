ВС РФ поразили инфраструктуру аэродромов и ремонтного предприятия ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ нанесли поражающие удары по инфраструктуре военных аэродромов, ремонтному предприятию военной техники, производственным цехам и пунктам управления беспилотниками Украины. Об этом сообщает Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии были нанесены удары также по украинским складам боеприпасов и скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах.

Помимо этого, дежурные средства ПВО ликвидировали две управляемые авиационные бомбы JDAM, а также реактивный снаряд системы залпового огня западного производства HIMARS и 58 беспилотников.

В ночь на 26 марта силы ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над российскими регионами. Пять из них были сбиты над Белгородской областью, два БПЛА – над Курской областью, и еще два беспилотника уничтожили над акваторией Черного моря.

В Белгородской области беспилотником был атакован поселок Политотдельский. В результате оказалась ранена мирная жительница. Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы доставили в областную клиническую больницу.