Женщина пострадала при атаке БПЛА в Белгородской области

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Поселок Политотдельский Белгородского района подвергся атаке украинского беспилотника. В результате оказалась ранена мирная жительница. О происшествии сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы доставляют в областную клиническую больницу. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

В результате воздушной атаки в поселке были выбиты окна в нескольких квартирах одного жилого дома, в соцобъекте, а также в надворной постройке на территории частного дома. Более подробная информация о последствиях уточняется, оперативные службы проведут обход в светлое время суток.

Ранее украинские войска ударили по машине главы Беловского района Николая Волобуева в Курской области. Глава района в момент атаки развозил хлеб.

Еще один инцидент произошел в Ростовской области, где автомобиль загорелся на трассе Морозовск – Цимлянск в результате атаки беспилотника. Человек, находившийся в тот момент в машине, погиб.