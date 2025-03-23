ВСУ атаковали машину главы Беловского района в Курской области

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по машине главы Беловского района Николая Волобуева в Курской области. Об этом рассказал врио губернатора Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, глава района в момент атаки развозил хлеб.

"Николай Волобуев регулярно находится в районе, навещает жителей и помогает им. В момент атаки приехал передать хлеб оставшимся там людям. Автомобиль, по которому пришелся удар, получил серьезные повреждения", – написал Хинштейн.

Он также добавил, что жизни главы ничего не угрожает. Волобуев с акубаротрамвой доехал до Беловской ЦРБ, где его осмотрели медики. От транспортировки в Курскую областную больницу он отказался.

Ранее в результате атаки украинского беспилотника в поселке Конышевка Курской области пострадала женщина. Атака дрона привела к возгоранию хозяйственной постройки, возле которой находилась пострадавшая. Ее доставили с ожогами и травмой руки в Курскую областную больницу, уточнил Хинштейн.

До этого ВСУ атаковали Суджанский район FPV-дронами. Там пострадали четверо мужчин, которых транспортировали в Курскую областную клиническую больницу.