23 марта, 14:16Происшествия
ВСУ атаковали машину главы Беловского района в Курской области
Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по машине главы Беловского района Николая Волобуева в Курской области. Об этом рассказал врио губернатора Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
По его словам, глава района в момент атаки развозил хлеб.
"Николай Волобуев регулярно находится в районе, навещает жителей и помогает им. В момент атаки приехал передать хлеб оставшимся там людям. Автомобиль, по которому пришелся удар, получил серьезные повреждения", – написал Хинштейн.
Он также добавил, что жизни главы ничего не угрожает. Волобуев с акубаротрамвой доехал до Беловской ЦРБ, где его осмотрели медики. От транспортировки в Курскую областную больницу он отказался.
Ранее в результате атаки украинского беспилотника в поселке Конышевка Курской области пострадала женщина. Атака дрона привела к возгоранию хозяйственной постройки, возле которой находилась пострадавшая. Ее доставили с ожогами и травмой руки в Курскую областную больницу, уточнил Хинштейн.
До этого ВСУ атаковали Суджанский район FPV-дронами. Там пострадали четверо мужчин, которых транспортировали в Курскую областную клиническую больницу.