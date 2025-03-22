Женщина пострадала при атаке украинского дрона в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В результате атаки украинского беспилотника в поселке Конышевка Конышевского района Курской области пострадала женщина. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

Атака дрона привела к возгоранию хозяйственной постройки, возле которой находилась женщина. Ее доставили с ожогами и травмой руки в Курскую областную больницу, уточнил Хинштейн.

"Сейчас она под присмотром медиков. Силами МЧС возгорание постройки к настоящему моменту полностью ликвидировано", – добавил временный глава субъекта в телеграм-канале.

Между тем российская группировка "Север" поразила формирования шести украинских бригад в Курской области. Бойцы нанесли поражения военным Украины в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня, заявили в Минобороны РФ.

Кроме того, за последние сутки Вооруженные силы Украины потеряли на курском направлении 200 человек. Оборонное ведомство отметило, что российским бойцам удалось уничтожить боевую машину пехоты противника, семь автомобилей и столько же артиллерийских орудий и три миномета.