Арестованный по делу об атаках ВСУ на Курск москвич не признал вину

Фото: Следственный комитет РФ

Суд в Москве арестовал жителя столичного региона Эльдара Марченко (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) за передачу координат спецслужбам Украины для ударов по аэродрому Курска. Свою вину мужчина не признал, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

Марченко инкриминируется преступление, предусмотренное статьей о террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору, повлекшем причинение значительного имущественного ущерба или иных тяжких последствий, уточняется в материале. Защита мужчины просила избрать ему домашний арест либо запрет определенных действий.

Уголовное дело было возбуждено в 2022 году в связи с атаками беспилотников ВСУ на объекты жилой застройки и гражданской инфраструктуры Ростовской области. В одно производство с ним соединены другие дела, в том числе о террористической атаке украинских дронов на гражданскую инфраструктуру Курска, говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что в 2023 году Марченко передал украинским спецслужбам координаты для нанесения удара по аэродрому Курска при помощи беспилотников. В настоящее время ему предъявлено обвинение.

Тем временем СК РФ установил организаторов атак БПЛА на Курскую область и другие российские регионы. Среди них оказался начальник Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).