Житель Подмосковья осужден за организацию диверсий в интересах ГУР Украины

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Московский областной суд вынес приговор жителю Подмосковья Артему Чернову, признавшему вину в организации четырех диверсий на территории РФ в 2023 году в интересах Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд.

По совокупности преступлений обвиняемому назначили 14 лет лишения свободы, из которых 3 года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима. Помимо этого, Чернову назначили штраф в 10 тысяч рублей и ограничение свободы на 1,5 года в качестве дополнительного наказания.

Отмечается, что подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сдав всех исполнителей диверсий.

Ранее Останкинский суд Москвы избрал студентке Полине Костюковой меру пресечения в виде домашнего ареста по делу об участии в деятельности террористической организации.

По данным СМИ, она якобы помогала вербовать людей в "Русский добровольческий корпус" (внесен в РФ в перечень организаций, причастных к экстремистской или террористической деятельности, запрещен на территории России).

В начале марта силовики задержали в Воронеже россиянина по подозрению в госизмене: 33-летний гражданин еще в прошлом году установил контакт с представителем Службы безопасности Украины (СБУ). Причем он сам был инициатором этой связи. Преследуя корыстные цели, задержанный передавал данные о деятельности режимного военного объекта, которые могут быть использованы против ВС РФ.