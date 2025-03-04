В Воронеже арестован россиянин за передачу СБУ данных о военном объекте

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Силовики задержали в Воронеже россиянина по подозрению в госизмене. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Как выяснила служба, 33-летний гражданин еще в прошлом году установил контакт с представителем Службы безопасности Украины (СБУ). Причем он сам был инициатором этой связи.

Преследуя корыстные цели, задержанный через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) передавал данные о деятельности режимного военного объекта, которые могут быть использованы против Вооруженных сил России, уточнили в ведомстве.

Следственный отдел УФСБ России по Ленинградскому военному округу возбудил против него дело и в качестве меры пресечения отправил под стражу. В данный момент продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, добавили в службе.

Ранее правоохранители задержали жителя Луганской Народной Республики (ЛНР) по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Мужчина подпал под подозрение в сборе и передаче СБУ данных о дислокации подразделений российской армии.

Еще один гражданин был задержан в Подмосковье. Он передавал Киеву фото объектов топливно-энергетического комплекса, находящегося в области. Предварительно установлено, что мужчина связался в Telegram с сотрудниками ГУР украинского министерства обороны, а затем стал за деньги предоставлять им фотографии подмосковных объектов ТЭК.

