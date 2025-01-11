11 января, 22:23Происшествия
Житель ЛНР задержан по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Фото: 123RF/Grigorenko
Правоохранители задержали жителя Луганской Народной Республики (ЛНР) по подозрению в шпионаже в пользу Украины, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.
Мужчину подозревают в сборе и передаче Службе безопасности Украины (СБУ) данных о дислокации подразделений российской армии. В связи с этим против него возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".
В данный момент специалисты ведут следственные действия, добавили в ведомстве.
Между тем гражданин РФ был задержан за передачу Киеву фото объектов топливно-энергетического комплекса Подмосковья. Предварительно установлено, что мужчина связался в Telegram с сотрудниками ГУР украинского министерства обороны, а затем стал за деньги предоставлять им фотографии подмосковных объектов ТЭК.
В настоящее время подозреваемого заключили под стражу. Сам мужчина признал, что минувшим летом передавал украинской разведке данные о нефтебазах. По его словам, он понимал, что эта информация может быть использована против России.
Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который занимался шпионажем в пользу Украины