Житель ЛНР задержан по подозрению в шпионаже в пользу Украины

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Правоохранители задержали жителя Луганской Народной Республики (ЛНР) по подозрению в шпионаже в пользу Украины, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Мужчину подозревают в сборе и передаче Службе безопасности Украины (СБУ) данных о дислокации подразделений российской армии. В связи с этим против него возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".

В данный момент специалисты ведут следственные действия, добавили в ведомстве.

Между тем гражданин РФ был задержан за передачу Киеву фото объектов топливно-энергетического комплекса Подмосковья. Предварительно установлено, что мужчина связался в Telegram с сотрудниками ГУР украинского министерства обороны, а затем стал за деньги предоставлять им фотографии подмосковных объектов ТЭК.

В настоящее время подозреваемого заключили под стражу. Сам мужчина признал, что минувшим летом передавал украинской разведке данные о нефтебазах. По его словам, он понимал, что эта информация может быть использована против России.