ФСБ задержала двух агентов украинских спецслужб в Крыму

Фото: телеграм-канал "ЧП / Севастополь"

Два агента, которые работали на спецслужбы Украины, были задержаны в Крыму. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Выяснилось, что мужчины передавали украинской стороне данные о российских военных объектах. Одним из задержанных является 45-летний житель Крыма, который самостоятельно предложил свою помощь, связавшись по открытому GSM-каналу мобильной связи со Службой безопасности Украины.

Накануне ФСБ задержала в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях шесть человек, в том числе трех подростков, которые были причастны к поджогам железнодорожных объектов и оборудований связи. Против всех задержанных были возбуждены уголовные дела о теракте.

Следователи проводят проверки на наличие в действиях злоумышленников признаков преступления по статье "Госизмена". Во время допроса были получены доказательства, подтверждающие вовлечение граждан в преступную деятельность спецслужбами Украины, за что обещали вознаграждение в размере от 10 до 15 тысяч рублей.

