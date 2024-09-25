Пятеро пособников телефонных мошенников с Украины задержаны в Дагестане

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В Дагестане задержаны пятеро пособников телефонных мошенников с Украины, которые причастны к свыше чем 190 преступлениям с ущербом в размере более 100 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

По данным службы, аферисты использовали фиктивные документы, заключали с российскими операторами связи договоры на оказание услуг IP-телефонии в виде получения в пользование многоканальных телефонных номеров. После этого злоумышленники при помощи специального оборудования обеспечивали доступ к системе многоканальной связи украинцам.

С данных номеров от имени российских правоохранителей, спецслужб и банков они совершали мошеннические звонки россиянам.

"В различных регионах страны по фактам мошеннических действий с использованием средств связи фигурантов возбуждено свыше 190 уголовных дел", – говорится в сообщении.

ФСБ также проверяет версию об использовании средств для финансирования ВСУ. В отношении задержанных следователи завели уголовное дело по части 5 статьи 33 и части 4 статьи 159 УК РФ ("Пособничество в мошенничестве").

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Биробиджане местного жителя, завербованного Украиной для совершения диверсий и сбора информации о военных объектах. По версии следствия, мужчину завербовали через интернет.

Он по указанию службы безопасности Украины "занимался сбором разведывательной информации об объектах Минобороны России, а также изготовил контейнеры с зажигательной смесью.

