ФСБ задержала россиянина за передачу Украине фото объектов ТЭК Подмосковья

Фото: ЦОС ФСБ

Гражданин РФ задержан за передачу Киеву фото объектов топливно-энергетического комплекса Подмосковья, пишет ТАСС со ссылкой на данные ЦОС ФСБ России.

Расследуется дело о госизмене, где главным фигурантом является россиянин 1983 года рождения. Предварительно установлено, что мужчина связался в Telegram с сотрудниками ГУР украинского министерства обороны, а затем стал за деньги предоставлять им фотографии подмосковных объектов ТЭК.

В настоящее время подозреваемого заключили под стражу. Сам мужчина признал, что минувшим летом передавал украинской разведке данные о нефтебазах. По его словам, он понимал, что эта информация может быть использована против России.

Ранее жителя Керчи приговорили к 15 годам колонии строгого режима за госизмену. В сентябре 2023-го он послал через мессенджер видеозаписи с географическими координатами мест дислокации средств противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ в Керчи.

Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военнослужащих.

