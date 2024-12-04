Житель Керчи осужден на 15 лет за госизмену

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Жителя Керчи приговорили к 15 годам колонии строгого режима за государственную измену, передает пресс-служба прокуратуры Крыма, ссылаясь на данные Верховного суда региона.

Подсудимый также получил дополнительные 1,5 года ограничения свободы после отбывания основного наказания. По данным ведомства, мужчина работал монтером – обходчиком пути, когда предложил сотрудничество представителю Службы безопасности Украины (СБУ).

В сентябре 2023-го он послал через мессенджер видеозаписи с географическими координатами мест дислокации средств противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ в Керчи. Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военнослужащих.

Ранее ФСБ задержала бывшего сотрудника МВД в Крыму за то, что он передавал данные Службе безопасности Украины. Мужчина, находясь в должности старшего следователя, имел доступ к закрытым базам личных данных граждан. Против него возбудили уголовное дело о государственной измене.

До этого Забайкальский краевой суд приговорил местную жительницу, причастную к совершению госизмены в виде шпионажа в интересах украинских спецслужб, к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима.