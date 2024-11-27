Двоих человек арестовали в Москве по делу о госизмене

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Двое подозреваемых по делу о государственной измене были арестованы в Мещанском суде Москвы. Об этом со ссылкой на электронную картотеку суда сообщает ТАСС.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Некрасова М. Б. и Омельченко Т. Н., подозреваемых по ст. 275 УК РФ ("Госизмена")", – указано в базе данных.

Отмечается, что дела о госизмене суд рассматривает в закрытом режиме из-за наличия в них секретных материалов. Арестованным грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

Ранее ФСБ задержала бывшего сотрудника МВД в Крыму за то, что он передавал данные Службе безопасности Украины. Мужчина, находясь в должности старшего следователя, имел доступ к закрытым базам личных данных граждан. Против него возбудили уголовное дело о государственной измене.

До этого Забайкальский краевой суд приговорил местную жительницу, причастную к совершению госизмены в виде шпионажа в интересах украинских спецслужб, к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Женщина собирала и передавала спецслужбам Украины данные о передвижении по территории Забайкальского края военнослужащих и воинских соединений ВС РФ, готовящихся к отправке в зону СВО.

