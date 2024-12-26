Суд в Москве арестовал россиянина по обвинению в госизмене

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Мещанский суд Москвы отправил под арест россиянина Чистякова по делу о госизмене. Об этом со ссылкой на документы суда сообщает ТАСС.

"Суд удовлетворил ходатайство и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Чистякову Е. В., обвиняемому по ст. 275 УК РФ (госизмена)", – указано в сообщении.

Суть обвинения и личность фигуранта не раскрываются из-за секретности дела. По данной статье мужчине грозит до 20 лет колонии.

Ранее жителя Керчи приговорили к 15 годам колонии строгого режима за госизмену. В сентябре 2023-го он послал через мессенджер видеозаписи с географическими координатами мест дислокации средств противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ в Керчи.

Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военнослужащих.

До этого ФСБ задержала в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях шесть человек, в том числе трех подростков, которые были причастны к поджогам железнодорожных объектов и оборудований связи. Против всех задержанных были возбуждены уголовные дела о теракте.