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Суд в Москве арестовал россиянина по обвинению в госизмене
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Мещанский суд Москвы отправил под арест россиянина Чистякова по делу о госизмене. Об этом со ссылкой на документы суда сообщает ТАСС.
"Суд удовлетворил ходатайство и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Чистякову Е. В., обвиняемому по ст. 275 УК РФ (госизмена)", – указано в сообщении.
Суть обвинения и личность фигуранта не раскрываются из-за секретности дела. По данной статье мужчине грозит до 20 лет колонии.
Ранее жителя Керчи приговорили к 15 годам колонии строгого режима за госизмену. В сентябре 2023-го он послал через мессенджер видеозаписи с географическими координатами мест дислокации средств противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ в Керчи.
Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военнослужащих.
До этого ФСБ задержала в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях шесть человек, в том числе трех подростков, которые были причастны к поджогам железнодорожных объектов и оборудований связи. Против всех задержанных были возбуждены уголовные дела о теракте.
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