Суд в Москве отправил под домашний арест студентку по делу о вербовке в РДК

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Останкинский суд Москвы избрал студентке Полине Костюковой меру пресечения в виде домашнего ареста по делу об участии в деятельности террористической организации. Об этом РИА Новости рассказали в суде.

Девушке, согласно вменяемой ей статье, грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным СМИ, студентка якобы помогала вербовать людей в "Русский добровольческий корпус" (внесен в РФ в перечень организаций, причастных к экстремистской или террористической деятельности, запрещен на территории России).

Накануне ФСБ России предотвратила попытку военной разведки Украины получить персональные данные школьников Москвы и Подмосковья для вербовки несовершеннолетних.

Для вербовки детей использовались информационные ресурсы учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

По данным ведомства, украинцы перехватили скан-копии писем с приглашением школьников к участию в военно-патриотическом диктанте. После этого файлы были изменены и разосланы – всего спецслужбы Украины направили поддельные письма на электронную почту 42 российских образовательных организаций.

