Глава "Юнармии" Головин назвал актом бессилия использование Украиной детей в политике

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Использование Украиной детей в своей политике является актом бессилия и слабости, заявил Герой России, начальник главного штаба "Юнармии" Владислав Головин в беседе с ТАСС.

"Для нас самое главное, что юнармейцы – ребята с четко выстроенной системой духовно-нравственных ценностей, любят свою Родину, ценят ее историю и не реагируют на провокации", – указал он.

В частности, движение регулярно проводит беседы с детьми и подростками на тему информационной безопасности. По словам Головина, все данные юнармейцев надежно защищены. После хакерской атаки никакой компрометации персональных данных не произошло, добавил он.

Ранее ФСБ сорвала попытку военной разведки Украины получить персональные данные школьников Москвы и Подмосковья, чтобы в дальнейшем завербовать их.

Уточнялось, что хакеры пытались получить доступ к ресурсам центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" и движения "Юнармия". По утверждению правоохранителей, операция курировалась спецслужбами НАТО.

