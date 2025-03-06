ФСБ показала видео срыва операции Украины по вербовке школьников

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Федеральная служба безопасности России показала видео с подробностями срыва операции военной разведки Украины по хищению персональных данных школьников с целью их вербовки. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал представитель ФСБ, сотрудники ведомства выявили адреса электронных почт 42 образовательных организаций, в которые Главным разведывательным управлением (ГУР) Украины были направлены письма с рассылкой для оформления заявок на участие в диктанте. Он отметил, что информация о подростках и школах является открытой, поэтому для украинских спецслужб не составляет труда получить доступ к каждому интернет-пользователю.

"Основная цель украинской разведки – получить персональные данные обучающихся с целью осуществления дальнейшей индивидуальной работы с каждым и склонения к противоправной деятельности против безопасности граждан РФ в целом", – заявил представитель ФСБ.

В четверг, 6 марта, силовики сорвали попытку военной разведки Украины получить персональные данные школьников Москвы и Подмосковья. Ведомством были выявлены факты неправомерного доступа к информационным ресурсам учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". Операция ГУР Украины курировалась спецслужбами НАТО.

Ранее силовики задержали в Воронеже россиянина по подозрению в госизмене. Как выяснила ФСБ, 33-летний гражданин еще в прошлом году установил контакт с представителем Службы безопасности Украины (СБУ). Причем он сам был инициатором этой связи.