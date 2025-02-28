ФСБ пресекла в Москве теракт против митрополита Тихона

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ предотвратила теракт военной разведки Украины против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Г. Шевкунова) в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) службы.

В ходе оперативных мероприятий сотрудников ведомства в столице были задержаны два человека. Один из них гражданин Украины, другой – гражданин России. После ареста подозреваемые дали признательные показания и сообщили, что в декабре 2024 года были завербованы Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины через мессенджер для "подготовки физического устранения митрополита Тихона", добавили в ФСБ.

"Преступную акцию они планировали осуществить во время нахождения митрополита Тихона в Москве. После совершения преступления планировали выехать из России с использованием поддельных паспортов, предоставленных украинскими спецслужбами", – подчеркнула служба.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к теракту и незаконном обороте взрывных устройств. У фигурантов было изъято взрывное устройство, полученное ими через тайник, а также два поддельных паспорта граждан Украины с их фотографиями и измененными личными данными.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли серию терактов в Ставрополье, которую планировал гражданин Центральной Азии по указанию украинского куратора. Злоумышленник при координации готовил нападения с применением бутылок с зажигательной смесью на главные управления МВД, МЧС, военный комиссариат, военный госпиталь и администрацию Промышленного района.

В результате проведенных мероприятий силовики нашли и задержали мужчину. По месту жительства были обнаружены и изъяты бутылки с зажигательной смесью и средства связи с инструкциями.