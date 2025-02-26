ФСБ пресекла серию терактов в Ставрополе

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ предотвратила серию терактов в Ставрополье, которую планировал гражданин Центральной Азии по указанию украинского куратора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

По данным службы, злоумышленник при координации куратора с Украины готовил нападения в Ставрополье с применением бутылок с зажигательной смесью на главные управления МВД, МЧС, военный комиссариат, военный госпиталь и администрацию Промышленного района Ставрополья. Как уточнило ведомство, он провел разведку территорий и приобрел необходимые вещества. После совершения терактов злоумышленник хотел отправиться на Украину и вступить в ряды ВСУ.

В результате проведенных мероприятия силовики нашли и задержали мужчину. По месту жительства были обнаружены и изъяты бутылки с зажигательной смесью и средства связи с инструкциями.

По факту произошедшего заведено дело по части 1 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт").

Ранее сотрудники ФСБ с поличным задержали россиянина, который планировал по заданию военизированного формирования Украины, признанного террористическим в России, диверсию на железнодорожном объекте в Сочи. По факту случившегося возбуждено дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 281 УК РФ ("Покушение на совершение диверсии").

