В ФСБ заявили, что Киев наращивает интенсивность совершения терактов

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Киев увеличивает интенсивность совершения терактов и диверсий с целью запугать российских граждан, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников в ходе заседании НАК.

"Продолжаются попытки наносить удары вглубь территории нашей страны с помощью оружия и беспилотных летательных аппаратов, поставляемых Западом. Первоочередными целями киевских террористов остаются объекты топливно-энергетического, транспортного и оборонно-промышленного комплексов", – приводит слова Бортникова информационный центр НАК.

Глава ФСБ добавил, что украинские спецслужбы "активизируют вербовочную обработку" россиян, стараясь вовлечь их в преступную деятельность. По его словам, для этого они используют приемы телефонного мошенничества, угрозы и шантаж.

Также, по данным НАК, в текущем году на территории России удалось предотвратить 23 теракта. Подготовка большой части из них выполнялась по заданию кураторов и вербовщиков МТО из Украины.

Ранее ФСБ заявила, что военная разведка Украины была готова заплатить российским военным 1 миллион долларов, что бы они оставили позиции под Горловкой в ДНР. Военная контрразведка ФСБ России своевременно пресекла попытку ГУР Минобороны Украины (МОУ) и взяла контроль над ситуацией. Причем российская сторона в качестве аванса смогла получить 100 тысяч долларов.

В ведомстве уточнили, что противник понес значительные людские и материальные потери. Российские военные, в свою очередь, на полученные деньги приобрели материально-технические средства в интересах подразделений, принимающих участие в СВО. Сама операция была проведена год назад.