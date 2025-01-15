ФСБ заявила, что Киев предлагал военным России оставить Горловку за 1 млн долларов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Военная разведка Украины была готова заплатить российским военным 1 миллион долларов, что бы они оставили позиции под Горловкой в ДНР, пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Военная контрразведка ФСБ России своевременно пресекла попытку ГУР Минобороны Украины (МОУ) и взяла контроль над ситуацией. Причем российская сторона в качестве аванса смогла получить 100 тысяч долларов.

"В ходе проведения оперативных мероприятий были вскрыты районы сосредоточения частей ВСУ. Подразделениями ВС России нанесены превентивные ракетно-артиллерийские удары по выявленным маршрутам передвижения украинских вооруженных формирований к нашим позициям", – отметили в службе.

В ведомстве уточнили, что противник понес значительные людские и материальные потери. Российские военные, в свою очередь, на полученные деньги приобрели материально-технические средства в интересах подразделений, принимающих участие в СВО. Сама операция была проведена год назад.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали 35-летнего жителя Сахалина, подозреваемого в сборе информации о ВС РФ по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Мужчина на конфиденциальной основе установил контакт в интернете с представителем украинских спецслужб и выполнял разведывательное задание по сбору стратегических сведений и фотографий о ВС России.

С этой целью он приезжал в Белгородскую область. Собранную информацию он пересылал сотруднику СБУ через мессенджеры, утверждают силовики. Правоохранители возбудили уголовное дело и избрали мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.