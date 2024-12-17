Житель Ялты задержан за передачу разведке Украины данных о ВС РФ в Крыму

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Сотрудники ФСБ задержали жителя Ялты, передававшего военной разведке Украины данные о передвижении российской военной техники в Крыму, передает ТАСС.

Спецслужбы установили, что гражданин РФ 1993 года рождения установил через Telegram контакт с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, выразив готовность предоставлять различного рода информацию, в том числе фото- и видеоматериалы в отношении полуострова.

Выполняя задания куратора, злоумышленник передавал сведения о расположении и передвижении военной техники ВС РФ на территории Крыма.

Возбуждено уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ". Киевский районный суд Симферополя арестовал его.

Между тем жителя Керчи приговорили к 15 годам колонии строгого режима за государственную измену. Мужчина работал монтером – обходчиком пути, когда предложил сотрудничество представителю Службы безопасности Украины (СБУ).

В сентябре 2023-го он послал через мессенджер видеозаписи с географическими координатами мест дислокации средств противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ в Керчи. Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военнослужащих.

