ФСБ задержала жителя Сахалина за сбор информации о ВС России для СБУ

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Сотрудники ФСБ России задержали 35-летнего жителя Сахалина, который подозревается в сборе информации о ВС РФ по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу УФСБ по региону.

По данным ведомства, мужчина на конфиденциальной основе установил контакт в интернете с представителем украинских спецслужб и выполнял разведывательное задание по сбору стратегических сведений и фотографий о ВС России. С этой целью он приезжал в Белгородскую область. Собранную информацию он пересылал сотруднику СБУ через мессенджеры, утверждают силовики.

Возбуждено уголовное дело по статье "Сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Сахалинцу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее правоохранители задержали сотрудника режимного предприятия за шпионаж для украинских спецслужб. Мужчина передавал разведке Украины информацию о подразделениях ВС РФ, а за свои действия получал денежное вознаграждение, уточнили в ФСБ. Возбуждено уголовное дело.