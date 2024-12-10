В России предотвратили 190 терактов за год

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В этом году в России предотвращено 190 терактов, заявили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Шесть из них готовились участниками движений "Маньяки Культ Убийц" и "Колумбайн" (признаны террористическими и запрещены в России) в учебных заведениях и местах массового пребывания людей.

С начала года в стране нейтрализованы 38 и задержаны 1,7 тысячи бандитов и их пособников. Кроме того, пресечено порядка 2,7 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, изъято свыше 100 тысяч единиц огнестрельного оружия и более 5,5 тысячи взрывных устройств.

Также были заблокированы счета свыше шести тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма, в том числе украинских вооруженных формирований. Общая сумма этих счетов превышает 230 миллионов рублей.

В целях защиты информационного пространства от пропаганды терроризма, неонацизма и иных радикальных идей Роскомнадзор и правоохранительные органы удалили из интернета свыше 120 тысяч материалов террористического содержания.

В Москве 10 декабря под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание, на котором подвели итоги работы в 2024 году и определили приоритетные направления деятельности на следующий год.

Ранее сообщалось, что за прошедшее лето силовики пресекли работу 288 незаконных оружейников в 51 регионе России. Данные жители были причастны к незаконному обороту оружия, восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

В результате проверок силовики изъяли 586 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, свыше 467 килограммов взрывчатых веществ, 96 электродетонаторов, более 153 тысяч патронов различного калибра. Также была остановлена работа 92 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

