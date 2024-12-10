Гражданин РФ и ФРГ задержан в Нижнем Новгороде за подготовку диверсии

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В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ задержали россиянина с гражданством ФРГ, который готовил подрыв железнодорожных путей за вознаграждение от спецслужб Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) службы.

В квартире гражданина 2003 года рождения было обнаружено самодельное взрывное устройство и переписка с представителем украинских спецслужб. Подозреваемый был задержан в ходе операции по поиску сторонников неонацистской идеологии на территории России. Вместе с ним задержаны и другие молодые люди, которые подозреваются в совершении уголовных преступлений.

Следственный отдел ФСБ возбудил уголовное дело по статье 281 ("Диверсия"). Остальным участникам группы также предъявлены обвинения в совершении уголовных преступлений.

Ранее в Дагестане задержали 12 членов законспирированной ячейки. Они планировали совершить крупный теракт. Члены запрещенной в России террористической организации были задержаны в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ по республике во взаимодействии с МВД.