ФСБ задержала россиянина за передачу Украине данных об оборонном предприятии

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ФСБ задержала россиянина, который передал военной разведке Украины сведения о работе одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Центральном федеральном округе (ЦФО) России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу спецслужбы.

По предварительной версии, гражданин 2003 года рождения связался с представителем ГУР МО Украины, а затем по заданию куратора собрал и передал данные, фото и видео о производстве одного из оборонных предприятий.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"). Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 20-летнего жителя Санкт-Петербурга, который хотел поджечь авиационную технику. При этом мужчина пытался привлечь к преступлению еще двух местных жителей. В отношении задержанного возбуждены уголовное дела о диверсии и склонению к совершению диверсии.

