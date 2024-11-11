Украина предлагала российскому летчику 750 тысяч долларов за угон вертолета

Фото: телеграм-канал SHOT

Украинская военная разведка предлагала российскому летчику от 600 до 750 тысяч долларов за угон вертолета. Об этом сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на данные ФСБ.

По информации журналистов, Киев также предлагал пилоту трансфер в Чехию на постоянное место жительства (ПМЖ) для всей семьи.

При этом ФСБ с ноября 2023 года контролировала операцию украинской военной разведки, планировавшей угнать российский вертолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Это называется оперативная игра. Вражеский разведчик думал, что вербует нашего летчика, а на самом деле сам уже был на крючке контрразведчиков ФСБ", – говорится в сюжете телеканала.

О том, что ФСБ России сорвала операцию военной разведки Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России, стало известно 11 ноября. Украинские силы совершили попытку завербовать военного летчика, чтобы тот угнал судно и переправил его на захваченную Киевом территорию.