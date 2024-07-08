ФСБ пресекла попытку угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Федеральная служба безопасности РФ пресекла попытку украинских разведчиков при поддержке стран НАТО организовать угон стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ведомстве сообщили, что разведка Украины собиралась завербовать одного из российских военных летчиков совершить перелет на указанном самолете и посадить его на Украине. Самому летчику за это пообещали денежное вознаграждение и гражданство Италии. Сотрудники ФСБ также вскрыли причастность спецслужб стран НАТО к подготовке и реализации этой акции.

Проведенная ФСБ РФ "оперативная игра" (оперативные мероприятия, вводящие противника в заблуждение) при пресечении попытки угона Ту-22М3 позволила также нанести удар по украинскому аэродрому Озерное.

В начале месяца спецслужбы предотвратили теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Самаре. Диверсант начал общаться по переписке с членом проукраинской террористической организации еще в середине прошлого года. Тогда злоумышленник согласился осуществить теракт на объекте ОПК.

В июне сотрудники ФСБ задержали жителя новосибирского города Искитим, который хотел воевать в составе террористической организации на стороне ВСУ.