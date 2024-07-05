ФСБ предотвратила теракт на оборонном предприятии в Самарской области

Фото: 123RF/grigorenko

Спецслужбы предотвратили теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Самаре. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба УФСБ по региону.

По информации спецслужб, диверсант начал общаться по переписке с членом проукраинской террористической организации еще в середине прошлого года. Тогда злоумышленник согласился осуществить теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщили в пресс-службе, мужчина сам выбрал место и приготовил зажигательные устройства. В результате еще на этапе подготовки к теракту злоумышленника задержали сотрудники УФСБ при содействии ОМОН "Утес" управления Росгвардии по Самарской области. На него завели уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на него" и "Террористический акт".

Недавно суд приговорил к длительным тюремным срокам агентов Главного управления разведки Украины за подготовку терактов и диверсий в Крыму. По информации управления ФСБ РФ по Крыму и Севастополю, Константин Еременко осужден на 10 лет лишения свободы и год ограничения свободы, а Александр Литвиненко приговорен к 9 годам и 6 месяцам колонии.

Сотрудники УФСБ по Белгородской области также задержали жителя новосибирского города Искитим, который хотел воевать в составе террористической организации на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). На него завели уголовное дело по статьям "Приготовление к государственной измене" и "Приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической".

