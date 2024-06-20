Сотрудники ФСБ задержали россиянина, который хотел воевать на стороне ВСУ

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Сотрудники УФСБ по Белгородской области и их коллеги из пограничного управления Белгородской и Воронежской областей задержали жителя новосибирского города Искитим, который хотел воевать в составе террористической организации на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу УФСБ.

По данным ведомства, мужчина 1996 года рождения планировал сначала незаконно пересечь государственную границу, однако был задержан пограничниками в Белгородском районе региона.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 275 УК РФ ("Приготовление к государственной измене"), а также 30 и 205.5 УК РФ ("Приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической").

Ранее суд приговорил к различным тюремным срокам агентов Главного управления разведки Украины за подготовку терактов и диверсий в Крыму. Так, Константин Еременко осужден на 10 лет лишения свободы и год ограничения свободы, а Александр Литвиненко приговорен к 9 годам и 6 месяцам тюрьмы.

