В ГУР Украины подтвердили смерть угнавшего вертолет россиянина Кузьминова

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины изданию "РБК Украина" подтвердили гибель российского летчика Максима Кузьминова, который в августе 2023 года угнал вертолет Ми-8 на Украину, передает РБК.

"Можем подтвердить факт смерти", – уточнил представитель ГУР Андрей Юсов.

При этом отец российского летчика Никиты Кирьянова, который также погиб при угоне на Украину вертолета Ми-8, сообщил RT, что не верит в смерть Кузьминова. Как он утверждает, аналогичные сведения уже возникали в СМИ в конце осени 2023 года, однако тогда эти сведения оказались фейком.

"В любом случае хочу дождаться официального подтверждения от властей о ликвидации Кузьминова", – заявил мужчина.

При этом гражданская гвардия Испании не смогла подтвердить РИА Новости гибель Кузьминова. Так, в ведомстве указали на то, что опубликовавший сведения о смерти летчика испанский новостной портал Eureka News уже удалил сообщение.

Ранее СМИ сообщили, что, предположительно, пилот Кузьминов найден мертвым в Испании. По данным газеты ABC, труп 33-летнего летчика обнаружили на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте с несколькими пулевыми ранениями.

В свою очередь, валенсийское издание Eureka news со ссылкой на источники в гражданской гвардии Испании заявило, что у Кузьминова с недавних пор присутствовали проблемы с алкоголем и наркотиками.



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