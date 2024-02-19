Угнавший военный вертолет РФ Кузьминов найден мертвым в Испании – СМИ

Фото: телеграм-канал SHOT

Пилот Максим Кузьминов, угнавший в 2023 году российский военный вертолет, предположительно, найден мертвым в Испании, сообщают испанские СМИ.

По данным газеты ABC, труп 33-летнего Кузьминова обнаружили на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте с несколькими пулевыми ранениями.

В свою очередь, валенсийское издание Eureka news со ссылкой на источники в гражданской гвардии Испании заявило, что у Кузьминова с недавних пор присутствовали проблемы с алкоголем и наркотиками. По данным источника, соседи мужчины сообщили полиции, что он находился в последнее время в неадекватном состоянии, часто срывался, а иногда в состоянии алкогольного опьянения рассказывал события о своей прошлой и настоящей жизни.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать публикации о том, что российский пилот якобы угнал вертолет на Украину.

До этого СМИ писали, что летчик Кузьминов угнал вертолет Ми-8 и сбежал на нем на Украину. По словам родственницы мужчины, летчик провел пресс-конференцию на Украине, в ходе которой он рассказал, что с ним были еще двое членов экипажа, которые не знали о плане побега и после посадки на украинской территории не хотели сдаваться.

В СМИ также появилась информация, что в Сети опубликовали видеообращение Кузьминова, где он признался, что за госизмену получил 48,7 миллиона рублей (500 тысяч долларов).