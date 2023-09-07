Песков не стал комментировать сообщения об угоне вертолета российским пилотом

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Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать публикации о том, что российский пилот якобы угнал вертолет на Украину.

"Это все-таки больше прерогатива министерства обороны. Потому что, не зная деталей, что-либо комментировать было бы неверно", – заявил пресс-секретарь президента РФ.

Накануне RT сообщило, что удалось связаться с родственницей летчика Максима Кузьминова, который угнал вертолет Ми-8 и сбежал на нем на Украину. По словам женщины, поступок летчика нельзя оправдать. Она также рассказала, что дед Кузьминова был летчиком и с детства его готовил к небу.

По словам родственницы летчика, Кузьминов провел пресс-конференцию на Украине, в ходе которой он рассказал, что с ним были еще двое членов экипажа, которые не знали о плане побега и после посадки на украинской территории не хотели сдаваться. По словам Кузьминова, их, "возможно, ликвидировали". На пресс-конференции Кузьминов сидел перед СМИ в футболке с украинским тризубом.

В СМИ заявили, что в Сети появилось видеообращение Кузьминова, где он признался, что за госизмену получил 48,7 миллиона рублей (500 тысяч долларов).

Ранее представитель пресс-службы УФСБ России по Ростовской области заявил, что сотрудники силовых структур задержали 23-летнего жителя Ростовской области, который передавал на Украину данные об одном из военных объектов на территории Краснодарского края. Отмечается, что полученные Украиной данные могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по военному объекту.

ФСБ задержала жителя Кабардино-Балкарии за попытку вступить в ВСУ