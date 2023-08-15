ФСБ предотвратила совершение госизмены двумя жителями Новосибирской области

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В Новосибирской области сотрудникам органов безопасности удалось предотвратить совершение двумя гражданами государственной измены, они хотели покинуть РФ и уйти на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Отмечается, что 33-летний мужчина, проживающий в селе Кыштовка, искал способы перехода на сторону Киева и пытался вывозить россиян за пределы страны для их дальнейшего участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

Сотрудники УФСБ нашли в доме подозреваемого огнестрельное оружие и боеприпасы, которые не были зарегистрированы, добавили в пресс-службе.

"Также установлено, что перейти на сторону противника сельчанин готовился вместе со своим 29-летним родственником, жителем Новосибирской области, ранее предпринявшим попытки установления контакта с представителями силовых структур Украины", – сообщили в ведомстве.

Для предупреждения преступления, предусмотренного статьей "Государственная измена", сотрудники регионального управления ФСБ объявили мужчинам предостережения: если они повторно совершат данное преступление, то будут привлечены к уголовной ответственности, отметили представители ведомства.

По словам представителя пресс-службы, Венгеровский районный суд Новосибирской области признал 33-летнего жителя мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "Незаконные приобретение, хранение оружия", его приговорили к ограничению свободы сроком на год.

Ранее сотрудники ФСБ задержали инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса в Ростове-на-Дону. Он передавал украинской военной разведке информацию о расположении предприятий, средств ПВО и российских сил с февраля по апрель текущего года. Следственное управление службы возбудило уголовное дело по статье "Госизмена".



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