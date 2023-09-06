Житель Ростовской области задержан за передачу на Украину военных данных

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Сотрудники силовых структур задержали жителя Ростовской области, который передавал на Украину данные об одном из военных объектов на территории Краснодарского края. Об этом со ссылкой на представителя пресс-службы УФСБ России по Ростовской области сообщает РИА Новости.

Силовики установили, что 23-летний житель Ростовской области переписывался с человеком с украинским номером, который называл себя представителем военных формирований Украины. В ходе общения россиянин выражал поддержку антироссийской деятельности.

"Мужчина собрал и передал представителю украинских военных формирований сведения об одном из военных объектов, находящихся на территории Краснодарского края", – заявили в пресс-службе.

Согласно данным силовых структур, полученные Украиной данные могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по военному объекту.

Подозреваемый был задержан, у него изъяли средства связи, использовавшиеся для контактов с представителями украинских вооруженных формирований. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

Ранее сотрудники ФСБ задержали инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса в Ростове-на-Дону.

По данным следствия, он передавал украинской военной разведке информацию о расположении предприятий, средств ПВО и российских сил с февраля по апрель текущего года. Следственное управление службы возбудило уголовное дело по статье "Госизмена".

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