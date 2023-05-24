ФСБ задержала конструктора предприятия ОПК в Ростове-на-Дону за госизмену

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Сотрудники ФСБ задержали инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса в Ростове-на-Дону. Он передавал украинской военной разведке информацию о расположении предприятия, средств ПВО и российских сил, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"По полученным данным, в период с февраля по апрель 2023 года этот гражданин России в ходе переписки в интернет-мессенджерах с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины выполнял его задания", – говорится в сообщении.

Следственное управление службы возбудило уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса РФ ("Госизмена").

До этого ФСБ вычислила жителя Уфы, который хотел перейти на сторону Вооруженных сил Украины. Мужчине вынесли официальное предостережение, что за это он может быть осужден по статье "Государственная измена".

Ранее стало известно, что Киевский районный суд Симферополя арестовал членов задержанной в Крыму группы агентов украинской разведки. Они планировали осуществить серию терактов. Среди задержанных были граждане России, Украины и Болгарии.